السعودية تشدد على إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط

شددت السعودية اليوم الثلاثاء على أهمية إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط .

وقال وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ان المجلس شدد على ضرورة استكمال الجهود الرامية لإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، بما يكفل عدم قيامها بأي نوع من الاستفزازات مستقبلاً.

وأضاف الوزير أن هذا" الأمر سيعيد دمج أيران في المجتمع الدولي ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيراني".

وتابع القصبي " المجلس استعرض جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، من بينها البيان الصادر عن المجموعة الوزارية بشأن اليمن، التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والكويت والسويد والاتحاد الأوروبي، وما أعربت فيه عن قلقها إزاء هجوم الميليشيا الحوثية على مأرب، مما يقوض الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن".

وذكر وزير الإعلام السعودي ان "المجلس تطرق إلى ما توليه السعودية من اهتمام كبير ومتابعة بالغة لقضية ميانمار ومعاناة مسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في أنحاء ميانمار، ودعوة المملكة أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجا حقوقها، وتكثيف الجهود لحل هذه الأزمة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجّرين".