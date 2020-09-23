قررت نيابة أول العامرية غربي الإسكندرية، اليوم الأربعاء، التحفظ على 7.5 طن دقيق بلدي مدعم منقوص الوزن، بعد ضبطهم داخل مستودع تابع لشركة المطاحن، قبل بيعهم في السوق السوداء، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول عنهم على ذمة التحقيقات، بتهمة الغش التجاري.

وتلقى اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام المدير المسئول عن مستودع دقيق، تابع لإحدى شركات المطاحن، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، بتجميع الدقيق بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء.

وبتقنين الإجراءات ومداهمة المستودع، تم ضبط المدير المسئول عنه، وبتفتيشه، عثر بداخله على 7.5 طن دقيق بلدي مدعم، به نقص في الأوزان بمقدار 1 كيلو و250 جرام في الجوال الواحد، البالغ وزنه 50 كيلو جرامًا، وقدرت القيمة المالية للنواقص 40 ألفًا و875 جنيهًا.

وتم تحريز المضبوطات، وضبط المدير المسئول عن المستودع، وتحرير محضر جنح بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجارِ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.