انخفاض أسعار الأرز مع بدأ موسم الإنتاج الجديد

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، التابعة لاتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز الأبيض تراجعت بنحو ألف جنيه لتتراوح بين 5.5 و6.5 ألف جنيه للطن مقابل ما بين 6.5 و7.5 ألف جنيه سابقا، مرجعا ذلك إلى زيادة المعروض فى الأسواق مع بدء حصاد الموسم الجديد.

وأضاف رئيس الشعبة لـ«الشروق»، أنه تم حصاد نحو 50% من محصول الأرز حيث بلغت الحصيلة حتى الآن نحو 3.5 مليون طن أرز شعير،

وبحسب شحاتة، يتراوح سعر كيلو الأرز فى الأسواق للمستهلك بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، حسب جودة كل نوع.

وأشار شحاتة إلى وجود مخزون فائض يكفى استهلاك المواطنين حتى نهاية العام المقبل، «حتى الآن يتم استهلاك الأرز الموجود بالمخازن، ولم يتم استخدام الإنتاج الجديد».

يذكر أن إنتاج مصر من الأرز الأبيض زاد خلال العام الماضى بنسبة 120%، ليصل إلى 5.5 مليون طن أرز أبيض مقابل 2.5 مليون طن 2018.

يأتى ذلك فيما توقع تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، أن يصل إنتاج الأرز الأبيض فى مصر إلى 4.3 مليون طن خلال موسم العام المالى 2020 ــ2021، بنفس كميات الأرز التى تم إنتاجها فى موسم العام المالى الماضى.

وأضاف التقرير الذى حصلت «الشروق» على نسخه منه، أن الاستهلاك سيرتفع إلى 4.5 مليون طن خلال العام المالى الجارى، مقابل 4.4 مليون طن خلال العام المالى الماضى.

وتراجعت أسعار الأرز منذ رمضان حتى الآن بنسبة 20%، فيما يتراوح سعر الطن الأبيض بين 6 و7 آلاف جنيه، وطن الشعير بين 3700 و3800 جنيه، وتستهلك مصر 2.5 مليون طن من الأرز سنويا.