إقامة سرادق عزاء رجل الأعمال محمد فريد بالمجاورة التاسعة بالعاشر من رمضان

قال الدكتور أيمن رضا عبدالله، الأمين العام لجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، إن عزاء رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، سيقام غدًا الخميس بالمجاورة التاسعة بالمدينة.

وأضاف الأمين العام لجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن تجهيزات السرادق بالمجاورة التاسعة بالمدينة بدأت فجر اليوم الأربعاء، استعدادًا لتلقي العزاء عقب تشييع الجنازة غدًا الخميس.

وكانت مجموعة النساجون الشرقيون، أصدرت بيانًا بتفاصيل تشييع جنازة رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، رئيس المجموعة ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والذي رحل عن عالمنا عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 80 عامًا.

وأوضحت المجموعة، أن الجثمان سيصل قادمًا من أمريكا على متن طائرة خاصة، وأن الجنازة ستُصلى بمصنع النساجون إنترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان، وبعدها يكون الدفن بمقابر العائلة بمنطقة الروبيكي، بالعاشر من رمضان.