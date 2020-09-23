سفينة آلان كردي تتوجه إلى ميناء مارسيليا بفرنسا بعد فشل محاولاتها الوصول إلى الساحل الإيطالي

توجهت سفينة الإغاثة الإنسانية "آلان كردي" التي تمكنت يوم السبت الماضي من إنقاذ 133 مهاجرا بالبحر، إلى ميناء مدينة "مارسيليا" في ساحل فرنسا الجنوبي المطل على البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد فشل محاولاتها للوصول إلى الساحل الإيطالي؛ وذلك وفقا لما أعلنته منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية.

وقال مؤسس منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية "جوردون إسلر" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء - إن تقاعس السلطات الإيطالية والألمانية يجبرنا على اتخاذ إجراء توجهها إلى ميناء مارسيليا.

وكان "إسلر" قد كتب أمس الثلاثاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه بعد أكثر من 48 ساعة على إنقاذ 133 شخصا، ليس هناك حتى الآن أي مركز إنقاذ يتولى مسؤولية إدارة أو تنسيق عملية إنزال المهاجرين.

يذكر أن السفينة "آلان كردي" التي تملكها المنظمة الألمانية، انقذت 90 مهاجرا على متن قارب مطاطي محمل فوق طاقته قبالة سواحل ليبيا، قبل أن تقل 24 لاجئا آخرين كانوا على متن قارب صيد صغير ومن بين 114 شخصا، الذين تولت العناية بهم، 8 نساء بينهم حامل و8 أطفال.