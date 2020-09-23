طفل يقتل شقيقتة الرضيعة دون قصد فى حلوان

أقدم طفل فى العاشرة من عمره على التخلص من شقيقته الرضيعة دون قصد، عن طريق إلقائها من مكان مرتفع بمنطقة حلوان، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حلوان، بوصول جثة الطفلة "جنات .ع"، 8 أشهر، ويظهر على جسدها كدمات، والاشتباه في وجود شبهة جنائية في الحادث، وفور انتقال قوات الأمن تبين من قيام والدة الطفلة بتركها فى غرفة بصحبة شقيقها وفى أثناء اللهو معها قام بقتلها دون قصد، عن طريق إلقائها من مكان مرتفع، وضبطت الأجهزة الأمنية الأم وأحالتها للنيابة التى تولت التحقيق.