محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير حديقة فريال

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، حديقة فريال التاريخية، في إطار المتابعة المستمرة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم على أعلى مستوى بالحديقة، ورافقه خلالها الدكتور محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والعميد نعمان محمد رئيس حي الشرق، والشركة المنفذة لأعمال المشروع.

وخلال الجولة، أوضح الغضبان الجهود المبذولة لتطوير الحديقة بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة، لافتًا إلى أن حديقة تتمتع بأهمية خاصة؛ نظرًا لكونها شهدت افتتاح قناة السويس منذ ١٥٠ عاما.

وقال إنه تم الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بحديقة فريال، ومن المقرر افتتاح الحديقة قريبًا، مضيفًا أن الحديقة سيتم افتتاحها في حدث يليق بعراقة وتاريخ الحديقة.

وأضاف أن مبادرة حدائق بلا أسوار الذي أطلقتها محافظة بورسعيد، هدفت لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، في إطار الطفرة المقدمة في كافة القطاعات، وبما يليق مع الأهمية التاريخية للحدائق بالمحافظة.

وأشار إلى أن أعمال التطوير التي تمت بالحديقة شملت وجود مسرح ومسجد على الطراز الأندلسي وأماكن جلوس خاصة لكبار السن و٣ منصات للاحتفالات وأعمدة ديكورية ، وزهور مميزة وذلك في إطار الحرص على تحقيق رواج ونشاط تجاري بشكل أكبر بنطاق المنطقة، وجاري افتتاحها قريبا بما يتناسب مع تاريخها المميز، وذلك تماشيًا مع الإنجازات العملاقة.