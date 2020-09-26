الصحة العالمية تحذر: النظام الصحي الأفغاني على وشك الانهيار

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حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في أفغانستان يتأرجح وهو على وشك الانهيار.

قالت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها، إنه ما لم يتم اتخاذ إجراء عاجل، فإن البلاد ستواجه كارثة إنسانية وشيكة.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة باجفاك الأفغانية اليوم الخميس: "إن زيارتنا سمحت لنا بمشاهدة الاحتياجات العاجلة للشعب الأفغاني بشكل مباشر والالتقاء بأصحاب المصلحة لتحديد سبل زيادة استجابتنا الصحية بشكل عاجل".

وقال البيان: "لقد انخرطنا في حوار بناء لمعالجة الخلافات وإيجاد حلول من شأنها أن تسمح لنا بمواصلة عملنا المنقذ لحياة ملايين الأفغان الأبرياء".

وركزت الاجتماعات على عدد من القضايا الصحية ذات الأولوية التي تحتاج إلى اهتمام فوري، فضلا عن الحاجة إلى الاستثمار في تحقيق أهداف التنمية على المدى الطويل.

التقى وفد منظمة الصحة العالمية رفيع المستوى بأعضاء كبار في حكومة طالبان وشركاء الأمم المتحدة والعاملين الصحيين والمرضى في كابول.