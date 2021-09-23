استقرار الدولار واليورو ببعض البنوك في منتصف التعاملات

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تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، فقد استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.66جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف اليورو ليسجل 18.36 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، واستقر الجنيه الإسترليني ليسجل نحو 21.35 جنيه للشراء و21.48 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي ليسجل 51.97 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر صرف اليور 5 قروش ليسجل 18.27 جنيه للشراء، كما تراجع سعر البيع قرشين ليسجل 18.45 جنيه، وتراجع الجنيه الإسترليني 4 قروش ليسجل 21.29 جنيه للشراء، وتراجع قرشا واحدا لسعر البيع ليسجل 21.51 جنيه.

واستقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الدينار الكويتي قرشا واحدا ليسجل 49.33 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع ليسجل 52.30 جنيه.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر صرف اليورو 5 قروش ليسجل 18.27 جنيه للشراء، واستقر لسعر الشراء عند 18.46 جنيه للبيع، فيما تراجع الجنيه الإسترليني 5 قروش ليسجل 21.29 جنيه للشراء، واستقر لسعر البيع ليسجل 21.52 جنيه.

واستقر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي قرشا واحدا ليسجل 49.45 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع عند 52.30 جنيه.