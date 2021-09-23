الكهرباء: نتعاون مع الشركات السويدية منذ فترة طويلة للاستفادة من خبراتها

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن دول العالم تهتم بالطفرة التي شهدتها مصر، بما في ذلك قطاع الكهرباء.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، تعقيبًا على اجتماع الوزير الدكتور محمد شاكر مع وزيرة التجارة السويدية وهوكان إيمسجارد سفير السويد بالقاهرة والوفد المرافق لهما، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأضاف حمزة، أن مصر تتعاون مع الشركات السويدية منذ فترة طويلة، وتعمل على الاستفادة من هذه الخبرات في مجالات جديدة.

وأشار إلى أن الدولة كانت مهتمة في البداية بالعمل على إنتاج كهرباء وطاقة متجددة أكثر، لكن الفترة الحالية تشهد تحولًا لشبكات ذكية عبر نقل الخبرات إلى الكوادر المصرية عبر التدريب.

وأكّد أنه تتم الاستفادة من التطور التكنولوجي في نقل الكهرباء والربط بين دول الجوار، موضحًا أن الدمج بين الطاقات التقليدية والمتجددة يحتاج تكنولوجيات متطورة لتحقيق استقرار في الشبكة.

وكان الوزير شاكر قد أشاد خلال الاجتماع، بالعلاقة المتميزة بين مصر والسويد والمشاركة الفعالة للجانب السويدى في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى، وأكد أن الشركات السويدية هى شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.