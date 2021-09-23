 محافظ قنا عن حياة كريمة: الحياة في الريف ستكون أفضل من الحضر - بوابة الشروق
الخميس 23 سبتمبر 2021 3:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

محافظ قنا عن حياة كريمة: الحياة في الريف ستكون أفضل من الحضر

أحمد علاء
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 2:50 ص | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 2:50 ص

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنّ مبادرة حياة كريمة تغيّر شكل الحياة بشكل كامل في المحافظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المباردة ستشمل المحافظة بالكامل، على الثلاث مراحل، تستغرق كل مرحلة عامًا.

وأوضح أنّ المرحلة الأولى تُنفّذ في خمسة مراكز من إجمالي تسعة مراكز بالمحافظة، مشيرًا إلى المبادرة تشمل بنية تحتية كاملة لتغيير حياة المواطنين بشكل كامل.

وأشار إلى أن المشروعات تتنوع بين سكن كريم ومياه وصرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي واتصالات وطرق، على نحو يجعل الحياة في الريف مماثلة للحياة في الحضر، بل تتعداها وتصبح أفضل منها.

ولفت إلى أن مشروعات المبادرة تشمل أيضًا مدارس ووحدات صحية ومجمعات خدمية ومجمعات زراعية، فضلًا عن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك