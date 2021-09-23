محافظ قنا عن حياة كريمة: الحياة في الريف ستكون أفضل من الحضر

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنّ مبادرة حياة كريمة تغيّر شكل الحياة بشكل كامل في المحافظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المباردة ستشمل المحافظة بالكامل، على الثلاث مراحل، تستغرق كل مرحلة عامًا.

وأوضح أنّ المرحلة الأولى تُنفّذ في خمسة مراكز من إجمالي تسعة مراكز بالمحافظة، مشيرًا إلى المبادرة تشمل بنية تحتية كاملة لتغيير حياة المواطنين بشكل كامل.

وأشار إلى أن المشروعات تتنوع بين سكن كريم ومياه وصرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي واتصالات وطرق، على نحو يجعل الحياة في الريف مماثلة للحياة في الحضر، بل تتعداها وتصبح أفضل منها.

ولفت إلى أن مشروعات المبادرة تشمل أيضًا مدارس ووحدات صحية ومجمعات خدمية ومجمعات زراعية، فضلًا عن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.