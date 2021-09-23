أشادت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، بالجهود المصرية المبذولة على المستوى الرسمي والشعبي لنشر ثقافة لغة الإشارة بين النساء والفتيات وجميع شرائح المجتمع.

وطالبت اللجنة - في بيان بمناسبة احتفالات العالم باليوم العالمي للغة الإشارة والذي يوافق 23 من سبتمبر من كل عام - ببذل المزيد من هذه الجهود فى محتلف المجالات لكونها لغة تواصل معترف بها دوليا بحسب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى وقعت وصدقت عليها مصر، والتي يعتمد عليها أكثر من 80% من الصم كوسيلة تواصل أساسية.

واكدت الدكتورة هبة هجرس مقررة اللجنة أن مستخدمي لغة الإشارة من النساء والفتيات الصم يتطلعن إلى استثمار احتفالات العالم باليوم العالمي للغة الإشارة من أجل دعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمى لغة الإشارة.

وأوضحت أن الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة فرصة لتجديد الدعوة لكل الجهات المعنية والمؤسسات التعليمية والدينية ووسائل الإعلام وصناع الدراما أن يواصلوا جهودهم من أجل استخدام أوسع للغة الإشارة؛ حتى يتمكن الصم مستخدمى لغة الاشارة من الاستفادة بشكل فاعل مما تقدمه هذه المؤسسات من منتج تربوى وتعليمي وتوعوى وتثقيفى وترفيهى كحق اصيل لشرائح الاعاقات السمعية وكوسيلة فاعلة لدمجهم فى المجتمع وكتنفيذ حى لما نص عليه الدستور المصرى وما أقره قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ المعني بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ولائحته التنفيذية.

وقالت إن دعوة المجلس القومي للمرأة - من خلال لجنته لجنة المرأة ذات الإعاقة - لزيادة الاهتمام بنشر ثقافة لغة الاشارة فى اليوم العالمى للغة الاشارة، لا يعني التقليل من أهمية المعينات الاخرى التى يستخدمها الاشخاص ذوى الاعاقة السمعية مثل الكتابة النصية ولغة الشفاه.

من جانبها، اكدت مها هلالى المقررة المناوبة للجنة ان المجلس من خلال لجنة المرأة ذات الاعاقة وكل لجانه وفروعه بالمحافظات مازال يسعى لنشر ثقافة لغة الاشارة مجتمعيا دعما لشرائح النساء والفتيات الصم مستخدمى لغة الاشارة ليس فقط من خلال تخصيص فعاليات يتم تنفيذها لتحقيق هذا الغرض، لكن أيضا من خلال إتاحة كل ما يقدمه المجلس من خدمات لهذه الشريحة عن طريق اتاحة الترجمة للغة الاشارة.

وأوضحت ان المجلس سبق له وأشاد بتجربة إحدى القنوات الفضائية بترجمة اول عمل درامى للغة الاشارة ، بل وتدخل المجلس لكى يتم بث هذا المسلسل فى توقيت مناسب لشرائح الاعاقة السمعية داعيا كل صناع الدراما الى اتاحة جميع اعمالهم الدرامية بلغة الإشارة.

ولفتت إلى أن اهتمام المجتمع بهم انعكس في توفير شركات المحمول لباقات خاصة لهم تسمح باستخدام الفيديو في التواصل، وتعميم استخدام ترجمة لغة الاشارة في خطبة الجمعة والخطاب الديني، وكذلك ضمها لمناهج تعليم المرحلة الابتدائية، آملين في اجيال جديدة أكثر دعما وتقبا ودمجا للأشخاص ذوي الاعاقة.

تجدر الاشارة الى وجود 72 مليون أصم في كل أنحاء العالم بحسب إحصاءات الاتحاد العالمي للصم ، ويعيش 80% منهم في الدول النامية، ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة ، وتعتبر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD أن استخدام لغات الإشارة من ضمن سبل الإتاحة وتدعو إلى تعزيز ذلك الاستخدام، كما أنها تساوي بين لغات الإشارة واللغات المتكلمة وتلزم الدول الأطراف بتسهيل تعليم لغة الإشارة وتعزيز الهوية اللغوية للصم.

وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر بوصفه اليوم الدولي للغات الإشارة لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لفئة الصم.