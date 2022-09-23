رئيس الرئاسي اليمني يجدد الإشادة بدور الجامعة العربية في دعم ومناصرة شعب اليمن

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الجمعة، الإشادة بدور جامعة الدول العربية وأمانتها العامة في دعم قضية الشعب اليمني، ومناصرتها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمقر إقامته في نيويورك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت".

واستعرض اللقاء، تطورات الأوضاع اليمنية، ومسار الهدنة الإنسانية، والمساعي الإقليمية والدولية لتجديدها، ووقف خروقات وانتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، موقف الجامعة الثابت إلى جانب اليمن، ووحدته وأمنه واستقراره، والدفع قدماً بجهود إحلال السلام وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.