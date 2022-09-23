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العليمي وأبو الغيط يبحثان تطورات أزمة اليمن

نيويورك/ صنعاء (د ب أ)
نشر في: الجمعة 23 سبتمبر 2022 - 7:29 م | آخر تحديث: الجمعة 23 سبتمبر 2022 - 7:29 م
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الجمعة، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تطورات الأوضاع في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن العليمي استقبل بمقر إقامته بنيويورك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة المتحدة.

واستعرض العليمي في اللقاء" تطورات الأوضاع اليمنية، ومسار الهدنة الإنسانية ، والمساعي الاقليمية والدولية لتجديدها، ووقف خروقات وانتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني".

من جانبه، أكد أبو الغيط" موقف الجامعة الثابت إلى جانب اليمن، ووحدته وأمنه واستقراره" .

وشدد على "الدفع قدماً بجهود إحلال السلام وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني".

وفي وقت سابق الجمعة، عقد العليمي مباحثات مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، تناولت تطورات أزمة اليمن وتمديد الهدنة.

وتأتي المباحثات مع استمرار سريان الهدنة بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران والقوات الحكومية المسنودة من السعودية، منذ مطلع أبريل الماضي، وسط اتهامات متبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين بشأن تنفيذ خروقات للهدنة.

ومؤخرا، برزت تحركات دبلوماسية أممية ودولية متعددة، تهدف لإقناع أطراف الصراع بتمديد الهدنة وتوسيعها، المقرر أن تنتهي في الثاني من الشهر المقبل.

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