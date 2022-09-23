زيلينسكي يدعو الروس للاحتجاج ضد التعبئة العسكرية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المواطنين الروس للاحتجاج ضد التعبئة العسكرية الجزئية التي تم الإعلان عنها في البلاد.

وقال زيلينسكي يوم الخميس في خطابه اليومي بالفيديو: "احتجوا! قاتلوا! فروا! أو أن تصبحوا أسرى حرب لدى أوكرانيا! هذه هي الخيارات للبقاء على قيد الحياة". وأضاف أن 55 ألف جندي روسي قتلوا بالفعل في أوكرانيا.

كما ناشد الرئيس الأوكراني أمهات وزوجات الرجال الروس الذين تم استدعاؤهم للخدمة قائلا: "لا تشكوا في هذا - أبناء قادة بلدكم لن يشاركوا في الحرب ضد أوكرانيا. أولئك الذين يتخذون القرارات في بلدكم يحمون أبناءهم وأبناءكم لم يتم دفنهم حتى".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر في اليوم السابق مرسوما بتعبئة 300 ألف جندي من قوات الاحتياط من أجل حشد المزيد من الجنود لحملة الجيش المتعثرة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، مخاطبا الأوكرانيين، إن التعبئة الجزئية لروسيا هي إشارة إلى قوة كييف. وقال إن هذا يعني أن الحرب الآن لن تكون مجرد حدث يبث للروس عبر التلفزيون، ولكنها ستكون جزءا من الحياة الحقيقية.

وتابع زيلينسكي بثقة أن شيئا لن يتغير بالنسبة للأوكرانيين، الذين سيواصلون النضال من أجل تحرير بلدهم.

وفي إشارة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال زيلينسكي إن أوكرانيا ستحظى الآن بدعم مجموعة أوسع من الدول في المجتمع الدولي.