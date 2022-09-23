الكرملين: سنتخذ إجراءات سريعة بمجرد صدور قرار إيجابي في استفتاءات دونباس

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أنه في حال اتخاذ قرار إيجابي في الاستفتاءات في جمهوريتي دونباس (دونيتسك ولوجانسك) ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا ستلي ذلك إجراءات من جانب البرلمان والرئيس الروسي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستجري بشكل سريع.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي للكرملين - في تصريحات للصحفيين اليوم /الجمعة/ - "ستُتخذ إجراءات من قبل البرلمان والرئيس الروسي بمجرد اتخاذ قرار إيجابي في الاستفتاءات في جمهوريتي دونباس (دونيتسك ولوجانسك) ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا".

وأضاف قائلا "سيتطلب الأمر لاحقا صدور قرار بهذا الخصوص من جانب البرلمان ورئيس الدولة في روسيا وتوقيع الوثائق اللازمة لإنضمام هذه المناطق إلى روسيا، وسيتم تنفيذ كل شيء بما يتفق بدقة مع القانون المعمول به".

يُذكر أن الاستفتاء على ضم جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا بدأ اليوم ويستمر لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر الحالي.