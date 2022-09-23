يديعوت أحرونوت: إسرائيل توافق على بيع نظام متقدم للدفاع الجوي للإمارات

وافقت إسرائيل على بيع نظام متقدم للدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في أول صفقة من نوعها بين الدولتين منذ إقامة علاقات بينهما في عام 2020، بحسب مصدران مطلعان لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية .



ونقلت "يديعوت احرونوت" اليوم الجمعة عن المصدرين قولهما إن إسرائيل وافقت على طلب الإمارات في منتصف الصيف، وسوف تزود أبوظبي بنظام سبايدر المتنقل لاعتراض الصواريخ من إنتاج شركة رفائيل .



ورفض المصدران تقديم مزيد من التفاصيل بسبب الطبيعة الحساسة للصفقة.



وعلى صعيد متصل، قال مصدر ثالث أن الإمارات حصلت على التكنولوجيا الإسرائيلية القادرة على التصدي للهجمات بطائرات مسيرة مثل تلك التي استهدفت أبوظبي في وقت سابق من العام الجاري .



كانت الإمارات اعلنت عن تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة وبصواريخ باليستية من جانب الحوثيين على إراضيها مطلع العام الجاري، اسفر إحداها عن مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة ستة آخرين.