روسيا تكشف عن مزيد من التفجيرات في مقر أسطولها في البحر الأسود

بعد يوم من هجوم أوكراني ناجح على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود، تجددت التفجيرات في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.



وقال رئيس القرم ميخائيل رازفوشييف، عبر تطبيق تليجرام صباح اليوم السبت، "وفقا للمعلومات الأولية، تعمل الدفاعات الجوية في سيفاستوبول".



وأضاف أن حطام صاروخية سقطت في مقاطع شمال المدينة حيث توجد القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود. ولم يتسن التحقق من هذا بشكل مستقل.



وهذا مماثل لأمس الجمعة، عندما اكتفى الجانب الروسي بالتحدث في البداية عن سقوط حطام صاروخية ولكن في النهاية، تبين أن الهجوم الأوكراني أكثر نجاحا، حيث ألحقت المقذوفات الأوكرانية أضرارا كبيرة بالمبنى البحري الروسي المهم والرمزي.



ومازال من غير الواضح عدد الأفراد العسكريين الذين قتلوا أو أصيبوا في هجوم أمس الجمعة.



وأكد المسئولون الروس حالة وفاة واحدة، ولكن عدلوا لاحقا هذه المعلومات وتحدثوا فقط عن شخص مفقود.



وقال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، في مقابلة في وقت لاحق إن تسعة روس على الأقل قتلوا وأصيب 16 آخرون بينهم جنرالات.