أعلنت قناة mbc مصر، أن الفنانة ياسمين صبري، ستكون ضيفة الإعلامي عمرو أديب في حلقة الأحد من برنامج «الحكاية»، لتتحدث عن رحلة صعودها، وكواليس أعمالها الفنية.

وكانت الفنانة ياسمين صبري، انتهت خلال الفترة الأخيرة، من تصوير فيلم «أبو نسب» المقرر طرحه في ديسمبر المقبل، والذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنانين محمد إمام، وماجد الكدواني، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

كما يعرض لياسمين صبري في دور العرض حاليا فيلم «البعبع»، الذي طرح في موسم عيد الأضحى الماضي، ولا يزال ينافس في شباك التذاكر حتى الآن، وهو بطولة أمير كرارة وباسم سمرة ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.