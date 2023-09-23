مسئول روسي: مقتل شخص وإصابة 15 آخرين في غارة جوية على كريمنتشوك الأوكرانية

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لقي شخص واحد على الأقل حتفه في غارة جوية روسية استهدفت مدينة كريمنتشوك بوسط أوكرانيا، حسبما أفاد مسئول محلي.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة بولتافا، دميترو لونين، على تطبيق تليجرام يوم الجمعة، إن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة 15 شخصا آخرين بينهم طفل.

وبحسب لونين، أطلق الروس عدة صواريخ على كريمنتشوك، جنوب شرقى كييف. وتصدت الدفاعات الجوية لأحد الصواريخ، لكن صاروخا آخر أصاب مبنى مدنيا.

وكانت كريمنتشوك هدفا لهجوم مدمر بعد بضعة أشهر من بدء الحرب الروسية الأوكرانية، عندما أصابت صواريخ روسية مركزا للتسوق، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.