الصحة اللبنانية: 100 قتيل ونحو 400 جريح في الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية منذ صباح اليوم، أدت حتى اللحظة إلى مقتل 100 شخص وإصابة أكثر من 400 آخرين.

ونوهت في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الاثنين، أن «من بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون».

وأشارت الوكالة إلى أنها سجلت حركة غير مسبوقة، منذ الساعة الحادية عشر والنصف (بالتوقيت المحلي) وحتى الآن، لسيارات الإسعاف إلى مختلف الجمعيات والهيئات الصحية على طول الطرقات العامة في بلدات وقرى النبطية.

وأوضحت أن سيارات الإسعاف نقلت عشرات الإصابات إلى مختلف الجمعيات والهيئات الصحية، جراء العدوان الجوي الإسرائيلي الذي يستهدف المنطقة.

وأضافت: «تسمع أبواق الخطر وهي تجوب الطرق، في وقت تغطي سحابات الدخان الكثيف معظم البلدات والناتجة عن عشرات الغارات الجوية التي استهدفت تلك المناطق».

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، مستشفيات في جنوب وشرق البلاد للاستعداد لاستقبال جرحى الغارات الإسرائيلية على المنطقة.

وطلبت وزارة الصحة من المستشفيات الواقعة في جنوب البلاد وشرقها لوقف العمليات غير الطارئة؛ لإفساح المجال لمعالجة جرحى الغارات الجوية المكثفة، التي تشنها إسرائيل الاثنين، تزامنا مع دعوتها السكان للابتعاد عن مواقع حزب الله.