جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات جديدة على جنوب لبنان

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، شن هجمات جديدة على بلدات جنوب لبنان.

ونشرت جريدة «النهار» اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صورًا أولية للقصف الإسرائيلي على الجنوب في هذه الأثناء، وأظهرت تصاعد أعمدة الدخان الكثيف في الهواء.

وقالت الجريدة إن «سلسلة الغارات الإسرائيلية العنيفة تستهدف بلدات جنوبية عدة في أقضية بنت جبيل والنبطية وصور وصيدا».

وفي وقت سابق، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات في البقاع شرق لبنان، كما شن سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان.

وطال القصف بلدات: شمسطار، وبوداي، والنبي شيت، ومحيط مدينة بعلبك شرق لبنان.

كما شنّ الاحتلال غارات عدة على محيط منطقة زبود في البقاع الشمالي، وجرود الهرمل، وجبل صافي في البقاع الغربي شرق لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، وذلك بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة العام الماضي.