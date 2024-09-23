أنباء عن نزوح مئات اللبنانيين من الجنوب بعد الغارات الإسرائيلية

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أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن لبنان يشهد حركة نزوح لمئات اللبنانيين من مدينة صور ومناطق جنوبي البلاد باتجاه صيدا بعد غارات إسرائيلية هي الأعنف منذ 8 أكتوبر الماضي.

هذا وأوردت "الجزيرة" أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات مجدل سلم وطورا والقليلة وحاريص جنوبي وكذلك منطقتي مرتفعات الجبور وجبل الريحان جنوب لبنان.

كما وقعت غارات إسرائيلية على عيتا الجبل ورشاش والطبري وكفر حتى والعباسية بجنوب لبنان.

من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان حرب إبادة ومخطط يهدف لتدمير القرى والبلدات، داعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة للوقوف مع الحق وردع العدوان.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة 13 شخصا بجروح جراء غارات إسرائيلية على بلدتي المالكية وجبال البطم جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة أخرى من الهجمات على جنوب لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر اليوم سلسلة غارات عنيفة على عديد من البلدات والقرى اللبنانية في شرق وجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 17 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة اللبنانية.