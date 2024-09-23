الصحة اللبنانية تطلب وقف بعض العمليات لإفساح المجال لاستقبال جرحى العدوان الإسرائيلي

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طلبت وزارة الصحة اللبنانية، من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل، وقف كل العمليات الباردة، بهدف إفساح المجال لمعالجة الجرحى بسبب تمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك حسبما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شن هجمات جديدة على جنوب لبنان، ظهر الاثنين، بعد الغارات المكثفة التي شنها صباحا.

وقال الجيش الإسرائيلي، ظهر الاثنين، إنه ينفذ حاليا غارات على أهداف تابعة إلى حزب الله.

وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات من هجمات مكثفة، شنها جيش الاحتلال على جنوب لبنان صباح الاثنين.

وادعى الاحتلال أنه استهدف مواقع أسلحة لحزب الله، زاعمًا أن حزب الله يخزن صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلا السكان المدنيين.