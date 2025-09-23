الجزائر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، الثلاثاء، مع مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني (الفني) الروسي دميتري شوغاييف، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما في الجزائر التي يزورها شوغاييف حاليا، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، لم يوضح أي تفاصيل عن الزيارة ومدتها.

ووفق البيان استعرض الطرفان "التعاون العسكري بين البلدين وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الصلة".

وأكد شنقريحة، وفق البيان، أن الزيارة "تشكل محطة جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية بين الجزائر وروسيا، مع التركيز على توسيع آفاق الشراكة بين المؤسستين العسكريتين".

وشدد على أن بلاده "في ظل السياق الجيوسياسي الإقليمي والعالمي المتوتر، تواصل التزامها بمبادئ سياستها الخارجية المبنية على احترام القانون الدولي وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية".

وأضاف: "الجزائر تسعى لبناء شراكات متعددة مع دول صديقة، وتطوير شبكة علاقات تجمع بين الحوار وترقية مبادئ التنمية المستدامة".

وتأتي زيارة المسؤول الروسي بعد أيام من توقف الغواصة Novorossiisk وقاطرة الإنقاذ البحري lakov Grebelskii بميناء الجزائر العاصمة، في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

والجزائر، وفق مراقبين، من أهم حلفاء موسكو العسكريين في القارة الإفريقية، ومن أكبر زبائن السلاح الروسي في المنطقة.

وبحسب تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام "SIPRI"، الصادر في مارس 2023، تعد الجزائر ثالث مستورد عالمي للسلاح الروسي، بعد الهند والصين، فيما ‏تعتبر موسكو أول ممول للجيش الجزائري بالأسلحة والأنظمة الحربية بنسبة تفوق ‏50% بينها غواصات.

كما أن البلدين يجريان من حين لآخر مناورات بحرية مشتركة، كتلك التي جرت بالبحر المتوسط في أكتوبر 2022، واستمرت 4 أيام.