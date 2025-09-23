 رئيسة وزراء الدنمارك: اقتحام مسيرات أجواء مطار كوبنهاجن أخطر هجوم على البنية التحتية بالبلاد - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 12:23 م القاهرة
رئيسة وزراء الدنمارك: اقتحام مسيرات أجواء مطار كوبنهاجن أخطر هجوم على البنية التحتية بالبلاد

كوبنهاجن - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 12:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 12:12 م

قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، اليوم الثلاثاء، إن الطائرات المسيرة التي عطلت العمليات في مطار كوبنهاجن تمثل "أخطر هجوم على البنية التحتية الحيوية في الدنمارك حتى الآن"، حسبما ذكرت وكالة "ريتساو" الدنماركية للأنباء.

وأضافت فريدريكسن: "يظهر هذا شيئا عن العصر الذي نعيش فيه وعما يجب أن نكون مستعدين له كمجتمع.. بالطبع، لا نستبعد أي احتمال بشأن الجهة التي تقف وراء ذلك".

وأوضحت فريدريكسن، أن الحادث يتفق مع الطائرات المسيرة التي تم رصدها مؤخرا، وانتهاكات المجال الجوي، والهجمات الإلكترونية التي استهدفت مطارات أوروبية.

