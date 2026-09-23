أوقاف الفيوم تنظم ندوات دينية في 150 مسجدا حول هدي النبي في البيع والشراء

نظمت مديرية أوقاف الفيوم بالتعاون مع الأزهر الشريف، ندوات علمية وتوعوية في 150 مسجدًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، عقب صلاة العشاء، تحت عنوان: «إحياء سنته صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء»، ضمن فعاليات برنامج «المنبر الثابت» ومبادرة «صحح مفاهيمك»، في إطار جهود المؤسسات الدينية لنشر الوعي بأخلاقيات المعاملات وتعزيز القيم الدينية والمجتمعية.

وجاءت الندوات برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد رجب خورشيد مدير مديرية أوقاف الفيوم، ومتابعة الشيخ يحيى محمد، مدير الدعوة بالمديرية.

وتناولت اللقاءات، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء، وما يرتبط به من ضوابط أخلاقية وشرعية، من بينها الصدق والأمانة والوفاء بالعقود، والتحذير من الغش والتدليس والاحتكار وأكل أموال الناس بالباطل، مع التأكيد على مسؤولية المتعاملين في صون الحقوق وتحقيق العدالة في المعاملات التجارية.

كما ناقشت الندوات، أهمية ترسيخ القيم الأخلاقية في التعاملات اليومية، ودورها في بناء الثقة بين أفراد المجتمع، إلى جانب تصحيح عدد من المفاهيم والممارسات الخاطئة المرتبطة بالمعاملات المالية، بما يدعم الوعي الديني المتوازن ويعزز الالتزام بالنزاهة والأمانة.

وأكدت مديرية أوقاف الفيوم، استمرار تنفيذ البرامج الدعوية والتوعوية بمساجد المحافظة، بالتعاون مع الأزهر الشريف، في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تستهدف الإسهام في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتجديد الخطاب الديني، ونشر الوعي المجتمعي القائم على المعرفة والاعتدال.