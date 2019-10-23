 وكالة الأنباء اللبنانية: اتهام رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بالإثراء غير المشروع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة الأنباء اللبنانية: اتهام رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بالإثراء غير المشروع

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:22 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:22 م

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن السلطات القضائية أصدرت قرارا اتهمت فيه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي نجيب ميقاتي، بارتكاب جريمة الإثراء غير المشروع.

وذكرت الوكالة أن النائب العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ادعت على "ميقاتي" ونجله ماهر وشقيقه طه ، وكذلك بنك عودة، بارتكاب جريمة الإثراء غير المشروع، بحصولهم على قروض سكنية مدعومة.

وأشارت الوكالة إلى أن القاضية غادة عون أمرت بإحالتهم إلى التحقيق أمام سلطات التحقيق القضائية المختصة.

يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي من مؤيدي الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان حاليا، وسبق وأن اقترح استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري، على أن تضم اختصاصيين (تكنوقراط) وبمشاركة من رموز المجتمع المدني، على أن يتم إقرار البيان الوزاري للحكومة الجديدة والموازنة بصورة متزامنة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة مستندة إلى قانون جديد.


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