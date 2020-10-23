جلسة فنية حول «الابتكارات في قطاع المياه» ضمن «أسبوع القاهرة للمياه»

نظمت وزارة الموارد المائية والري اليوم الخميس، جلسة فنية بعنوان "القطاع الخاص والابتكارات في قطاع المياه"، ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه" في نسخته الثالثة، حيث قام الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات بوزارة الري بإدارة الجلسة.

وأكد السيد أهمية ودور القطاع الخاص في قطاع المياه وضرورة مشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع.

كما تناولت الجلسة تقديم عرضين أحدهما من إحدى شركات المياه للمياه المصرية، والثاني لشركة مجرية تعمل في مجال معالجة المياه والتحلية ونظم المراقبة وتحليل البيانات.

وأكدت الجلسة ضرورة تعزيز آليات الشراكة الفاعلة والجادة بين القطاعين العام والخاص، ومنح المزيد من الفرص للقطاع الخاص لتحمل مسؤولياته والمساهمة بتحسين الأمن المائي والمرونة بشكل كبير من خلال الابتكار في التكنولوجيا من أجل تعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية وتحقيق إدارة متكاملة للشأن المائي ومواكبة التقدم العلمي والاستفادة من الأدوات والتكنولوجيات الحديثة لإدارة الموارد المائية، وتطويع نتائج الأبحاث العلمية المتعلقة بإدارة الموارد والاستخدامات المائية والحلول المقترحة لمواجهة ندرة المياه، حيث أصبحت الحاجة ماسة لتطوير أساليب غير تقليدية، وتكنولوجيا حديثة لدعم وتنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه لدفع عجلة التنمية المستدامة ودعم الناتج القومي.

يشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يعقد هذا العام، خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الحالي، تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة.. الطريق إلى داكار 2021"، بهدف تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه، والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار الخبراء والمعنيين بالمياه، محليا وإقليميا ودوليا.