قالت الفنانة ميس حمدان، إن منصات التواصل الاجتماعي فرصة يمكن استغلالها في تعليم المتابعين وتشجيعهم على القيام بأشياء مفيدة.

وأضافت على هامش فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، «ماطبختش ولا عمري هطبخ، طبخي وحش أوي».

وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تنطلق تحت شعار «الإنسان والحلم»، في الفترة ما بين 23 وحتى 31 أكتوبر 2020، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد كإجراء احترازي لظروف كورونا، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.