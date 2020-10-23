عمرو سلامة عن «ما وراء الطبيعة»: ربنا يستر ولما المسلسل ينزل الناس ماتضحكش

قال المخرج عمرو سلامة، مخرج مسلسل «ما وراء الطبيعة»، إن السر وراء اهتمامه بهذه السلسلة «شغفه وحبه منذ الصغر لسلسلة روايات تربى عليها، ولشخصية الدكتور أحمد خالد توفيق نفسه منذ أن تعرف عليه».

وأضاف في حوار خاص لبرنامج «تفاعلكم» المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الخميس، أن هذا المشروع أصبح مسؤولية شخصية وفنية يسعى لتحقيقها طوال حياته، متابعًا: «أخيرا على بعد أيام من وصولها للناس».

وعن اختياره لأحمد أمين رغم اعتياد الجمهور عليه في الأدوار الكوميدية، عقب: «ربنا يستر ولما المسلسل ينزل الناس ماتضحكش بردو».

وذكر أن أمين ممثل «رائع»، متابعًا: «مقتنع أن من يمثل كوميدي هو أصعب بكثير من تمثيل الدراما، وشاهدت له أعمالا قبل تمثيله الكوميدي، إضافة إلى أنه كاتب رائع ومحب للكتب ويعرف الشخصية جيدا».

وأوضح أنه التزم بروح السلسلة، مع التزامه برؤيته لها منذ صغره، مضيفًا: «لم يكن التزامًا كاملًا، لكنني حاولت قدر المستطاع أن أكون صادقًا تجاه ما تحاول أن توصله الرسالة وللنبرة التي حاول الدكتور أحمد خالد توفيق أن يحققها في الكتب».

مسلسل «ما وراء الطبيعة» ثالث الإنتاجات العربية للمنصة الرقمية «netflix»، وهو مقتبس عن سلسلة روايات الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

وتدور أحداث السلسلة حول ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصري حول سلسلة حوادث خارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته.

https://youtu.be/E6D6C6scGhY