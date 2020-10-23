 بقيمة 401 مليون جنيه.. كفر الشيخ تستقبل 83 ألف و35 طلب تصالح - بوابة الشروق
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بقيمة 401 مليون جنيه.. كفر الشيخ تستقبل 83 ألف و35 طلب تصالح

محمد نصار:
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 3:43 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 3:43 م

قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تقدم جميع التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% لـ50%، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، حتى يتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة تلقينا 83 ألف و35 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح بقيمة 401 مليون و73 ألف جنيه، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.


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