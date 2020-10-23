جيروزاليم بوست: إطلاق صاروخين من غزة باتجاه جنوب إسرائيل

ذكر تقرير إخباري أنه تم إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه عسقلان مساء اليوم الخميس، سقط أحدهما في حقل مفتوح، واعترضت منظومة القبة الحديدة للدفاع الجوي الثاني.

وذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عبر موقعها الالكتروني أن هذه هي المرة الثالثة خلال أسبوع التي يتم فيها إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وتم يوم الجمعة الماضي إطلاق صاروخ باتجاه جنوب إسرائيل، وسقط في منطقة مفتوحة دون التسبب بأضرار أو إصابات. كما أطلق صاروخ ثان أول أمس الثلاثاء بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف نفقا تابعا لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس).

لم يرد الجيش الإسرائيلي على إطلاق صاروخ يوم الجمعة، لكنه شن غارة جوية على منشأة تقع تحت الأرض تابعة لحركة حماس في قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ أمس الأربعاء.