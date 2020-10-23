قال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، إن المهرجان ساهم في تعريف الناس بالمدينة، مشيرًا إلى أن الجونة لم تكن معروفة على المستوى العالمي.

وأشاد، على هامش فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، أن بالتنظيم المبدع والمتقن للمهرجان، مضيفًا: «إننا نقنع العالميين القدوم رغم الظروف من كورونا، يساعدنا نثبت أن مصر بلد حلوة».

وتابع: «بتفرج على الأفلام لأني عاشق للسينما والأفلام، والحفلات بعد الأحداث حلوة، الناس في مود فرح، ومحتاجين نفرح في الظروف دي»، واصفًا موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأنه اختراع عظيم.

وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تنطلق تحت شعار «الإنسان والحلم»، في الفترة ما بين 23 وحتى 31 أكتوبر 2020، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

وحفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد كإجراء احترازي لظروف كورونا، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.