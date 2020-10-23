منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار هجوم فرنسا على مشاعر المسلمين

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة "استمرار هجوم فرنسا المنظم على مشاعر المسلمين بالإساءة إلى الرموز الدينية".



وقالت الأمانة العامة للمنظمة، التي تتخذ من جدة (غرب) السعودية مقرا لها في بيان لها اليوم إنها "تابعت استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، مبدية استغرابها من الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن بعض المسؤولين الفرنسيين الذي يسيء للعلاقات الفرنسية الإسلامية ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية".



وأكدت المنظمة أنها "ستواصل إدانة السخرية من الرسل عليهم السلام سواء في الإسلام أو المسيحية أو اليهودية، معبرة مجددا عن "شجبها لأي أعمال إرهابية تُرتكب باسم الدين".



وكانت المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة - قد أدانت في وقت سابق "الجريمة البشعة" التي ارتكبت في حق المواطن الفرنسي صامويل باتي.



وأشارت إلى أن "ذلك ليس من أجل الإسلام ولا قيمه السمحة، وإنما هو إرهاب ارتكبه فرد أو جماعة يجب أن تتم معاقبتهم وفق الأنظمة"، إلا أنها في الوقت ذاته استنكرت أي تبرير "لإهانة الرموز الدينية "من أي ديانة باسم حرية التعبير.



وشجبت المنظمة "ربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب"، وحثت على مراجعة "السياسات التمييزية" التي تستهدف المجتمعات الإسلامية وتسيء لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم.