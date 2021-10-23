4 مساهمين يشاركون بـ 2 مليار جنيه فى اكتتاب أسهم زيادة رأسمال «إى فينانس»

مصادر: بيع 10% من حصة كل مساهم للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال بنفس السعر النهائى للطرح العام

بنك الاستثمار القومى صاحب أكبر حصة لن يشارك فى زيادة رأس المال

تعتزم أربع مؤسسات من مساهمى شركة «إى فاينانس» الاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 2 مليار جنيه من خلال بيع 10% من حصة كل مساهم، تبعا لتصريحات مطلعة تحدثت لـ«مال واعمال ــ الشروق».

وتضم قائمة المساهمين البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، وشركة «إى بى سى»، بنسبة 9.09% لكل منهم، وقام المساهمون الاربعة، بالمشاركة فى الطرح العام للشركة بالبورصة المصرية من خلال بيع 15% من حصة كل منهم، بالاضافة إلى الاكتتاب فى اسهم زيادة راسمال الشركة فى حين لم يشارك فى الطرح العام بنك الاستثمار القومى الذى يستحوذ على الحصة الاكبر من رأسمال الشركة بنسبة 63.6%.

واشار بيان صادر عن شركة «إى فاينانس» إلى انه سيتم إصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية بواقع 177,777,778 سهما، على أن يقتصر حق الاكتتاب فى أسهم الزيادة المذكورة على المساهمين عارضى البيع لحصة تزيد عن 15% من إجمالى الأسهم المباعة ضمن عملية الطرح، وسيكون الاكتتاب فى تلك الزيادة بنفس السعر النهائى لعملية الطرح العام.

ينقسم طرح «إى فاينانس» بين 10% زيادة فى رأس مال الشركة بطرح أسهم جديدة، و15% كبيع من حصص المساهمين، وتمت تغطية الطرح العام بأكثر من 61 مرة، فى حين تقترب قيمة الطرح من 6 مليارات جنيه، ليكون أكبر طرح فى البورصة المصرية منذ طرح شركة «المصرية للاتصالات» عام 2005.

وشهدت عملية الطرح العام لأسهم «إى فاينانس» قيام المساهمين الحاليين ببيع عدد 392,000,000 سهم ضمن شريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والمستثمرين ذوى الملاءة المالية (شريحة المؤسسات) بالإضافة إلى عدد 25,777,778 سهما لشريحة الطرح العام للمستثمرين الأفراد بالبورصة المصرية (شريحة الطرح العام للجمهور).

وجذبت شريحة الطرح الخاص للمؤسسات طلبات اكتتاب بقيمة 37.3 مليار جنيه مصرى (حوالى 2.4 مليار دولار) وبلغ معدل التغطية فى تلك الشريحة 6.8 مرة تقريبًا، بينما شهدت شريحة الطرح العام تغطية طلبات الاكتتاب بمعدل 61.4 مرة تقريبًا حيث بلغت طلبات الاكتتاب 22.1 مليار جنيه مصرى (حوالى 1.4 مليار دولار). وعلى هذه الخلفية بلغ معدل تغطية الاكتتاب فى شريحتى الطرح الخاص والعام 10.2 مرات حيث جذبت الشريحتين طلبات اكتتاب بقيمة 59.5 مليار جنيه مصرى تقريبًا (حوالى 3.8 مليار دولار).

تأسست إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن عملية انقسام فى ديسمبر 2020، عن الشركة الأم التى تحمل اسم (تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إى فينانس) المتواجدة فى السوق المصرية منذ عام 2005.