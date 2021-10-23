الإمارات: حالة وفاة و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 2129 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 84 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 739 ألفا و190 حالة.

وذكر البيان، أن 119 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد، إلى 733 ألفا و127 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 299 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.