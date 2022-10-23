سنترال كوردوبا يكتسح يونيون سانتا في برباعية في الدوري الأرجنتيني

حقق فريق سنترال كوردوبا فوزا كبيرا على مضيفه يونيون سانتا في 4 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الأرجنتيني.

وتقدم سنترال كوردوبا عن طريق فرانشيسكو جونزاليس في الدقيقة 38، قبل أن يدرك دانيال خواريز التعادل لسانتي في مع حلول الدقيقة 42.

وسجل رينزو لوبيز، لاعب سنترال كوردوبا ثلاثة أهداف"هاتريك" ليضمن النقاط الثلاث لفريقه في الدقائق الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و50 و63.

ورفع سنترال كوردوبا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد سانتي في عند 32 نقطة في المركز الثامن عشر.