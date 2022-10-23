شهدت الدورة الـ 13 من مهرجان الفضائيات العربية، والتي تحمل اسم الفنان الراحل هشام سليم تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من المميزين في عام 2022.



شارك في تقديم الجوائز الإعلامي آحمد عليوة رئيس مهرجان الفضائيات العربية والكاتبه فاء ماهر نائب رئيس المهرجان وقدمت فقراته المذيعة إنجي علي.

افتتح الحفل بتكريم اسم الفنان الراحل هشام سليم وتسلمتها النجمة الكبيرة يسرا التي القت كلمة قائلة: "عاجزة عن الشكر والتكريم والحب اللي شوفناه لهشام .. وهو واحد مننا من عمر 7 سنين لآخر عمر له.. أوصيكم تحبوا بعض وسامحوا بعض".



كما حصدت يسرا الجائزة الذهبية للمهرجان عن مسلسل "أحلام سعيدة"، نالت سيرين عبد النور أفصل ممثلة عربية عن مسلسل "العين بالعين" ، "عابد الفهد" أفضل ممثل عربي.



وعن جوائز السينما فاز النجم أحمد السقا بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "العنكبوت"، هنا الزاهد أفضل ممثلة عن فيلم "بحبك".. وذهبت جوائز النقاد برئاسة طارق الشناوي إلى إلهام شاهين عن مسلسل "بطلوع الروح " ووجهت كلمة للإرهابيين والمتخلفين قائلة: "هنفضحكوا" ، منة شلبي عن نفس العمل، طارق لطفي عن "جزيرة غمام"، جائزة المهرجان الخاصة لشريف سلامة ،حسين المنباوي أفضل مخرج، عبد الرحيم كمال افضل مؤلف بالإضافة الى تكريم النقاد طارق الشناوي رئيس لجنة النقاد.

وعن جوائز الموسيقي والأغنية تم تكريم رامي عياش أفضل مطرب عربي، أحمد سعد أفضل مطرب 2022.

وذهبت جوائز الأفضل لصابرين، مصطفى خاطر، سماح أنور، زينة وتسلمتها شقيقتها ياسمين افضل ممثل دراما بتصويت الجمهور خالد النبوي،افضل ممثلة روجينا،وفاء عامر.

وذهبت جوائز التميز والإبداع لروجينا وفاء عامر، حمادة هلال، حنان مطاوع ومي عمر، أنوشكا والمؤلف أيمن سلامة، محسن محي الدين، هبة مجدي،خالد سرحان، محمود حجازي، محمد محمود عبد العزيز، نور خالد النبوي، محمد عزمي وأحمد داود.



كما حصد العالمي هاني البحيري جائزة أفضل مصمم أزياء لعام 2022 لتمثيله لقوة صناعة الموضة المصرية في المحافل الدولية.

وحصد جوائز الأفضل للقنوات والإذاعات أحمد سعيد رئيس مجلس إدارة فضائية القاهرة والناس والمخرج ميلاد أبي رعد، الروائي عصام يوسف، الدكتور أيمن رشوان، هالة حجازي عن نجوم إف أم، سهير جودة ومفيدة شيحة عن الستات مايعرفوش يكدبوا.

ونال القاهرة 24 أفضل موقع إخباري لعام 2022 وتسلمها رئيس التحرير محمود المملوك.

وعن جوائز الرياضة باختيار الجمهور أفضل حارس مرمي محمد أبو جبل.

وفي مجال صناعة الحفلات والإعلانات حصد إعلان تامر حسني لأحد الهواتف الذكية على أفضل إعلان وتسلمها طارق عبد المحسن الدكتور محمد الزيات ونال أمير جمعه أفضل مؤثر بصريات والتنظيم للمهرجان محمود ماريوت.

وكان ضمن ضيوف المهرجان من نجوم الفن شادي شامل والمطرقة نفين رجب شقيقة غادة رجب ومحمد أحمد ماهر .. وغيرهم من المشاهير.