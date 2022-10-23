 رئيس «التعاونيات الزراعية»: تسعير طن الأرز بـ6600 غير عادل والقرار صدر بعد انتهاء الحصاد - بوابة الشروق
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رئيس «التعاونيات الزراعية»: تسعير طن الأرز بـ6600 غير عادل والقرار صدر بعد انتهاء الحصاد

خالد حسام الدين
نشر في: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 6:03 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 6:14 ص

أكد مجدى شراكي، رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، أن الفلاح المصري لا يتاجر بمعاناة المصريين ولكنهم فوجئوا بقرارات في نهاية الموسم بعد الزراعة والحصاد، قائلا: "الفلاحين فوجئوا بقرارات تسعير الأرز بعد انتهاء الحصاد وبيع نصف الكمية".

وأوضح مجدي شراكي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن الدستور المصري نص على أنه قبل أن يتم تحديد أسعار المواد الزراعية لابد أن يتم التحديد مع القيادات التعاونية لمصر، والأسعار التي تعلنها وزارة التموين لتسعير طن الأرز غير عادلة.

وتابع: "وزارة التموين تعاقدت مع تجار من الخارج وليس الفلاحين وهذا أحد أسباب الازمة، والتجار جمعوا الأرز أخضر لبيعه إلى مزارع السمك بعد غلاء الأعلاف"، مؤكدا أن تسعير طن الأرز ب6600 غير عادل بالنسبة للفلاح.

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