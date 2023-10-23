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أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام فلسطينية، دمارا في أحد مباني مستوطنات سديروت بعد استهدافه بأحد صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وبيّنت اللقطات، دمارا كبيرا في المبنى بعد استهدافه بأحد الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أعلنت توجيه رشقات صاروخية تجاه مستوطنات قطاع غزة، وتحديدا مستوطنة سديروت، التي طالتها الكثير من صواريخ المقاومة.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ17 على التوالي، ما أسفر حتى الآن عن تسجيل 5182 شهيداً و17101 مصاباً، علما بأن هذه الإحصاءات تشمل الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الضفة الغربية المحتلة أيضا في ظل الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال هناك.