تأكد غياب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي عن مواجهة سيمبا التنزاني فى إياب الدور ربع النهائي للدوري الأفريقي.

وكشف مصدر بالأهلي للشروق : أن موديست عاني من نزلة برد شديدة من الثلاثاء الماضي منعته من السفر مع الفريق إلى تنزانيا وغاب عن التدريبات بسببها وتم تطبيق برتوكول علاج كورونا عليها لسرعة التعافي.

وأضاف المصدر أنه تم عمل مسحة طبية للاعب للتأكد من سلامته قبل عودته للتدريبات مرة أخرى والإختلاط مع زملائه بالفريق وجاءت المسحة سلبية .

وبدأ موديست أمس تنفيذ بعض الوحدات التدريبية المنفردة على ملعب التتش، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني فى لقاء الإياب لربع نهائي الدوري الأفريقي والمقررة غدا الثلاثاء حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت 2-2 فى تنزانيا.