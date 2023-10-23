كتائب القسام تقصف بئر السبع برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة «حماس»، اليوم الاثنين، أنها قصفت بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية؛ رداً على استهداف المدنيين.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام إنها «قصفت مدينة عسقلان الإسرائيلية برشقة صاروخية؛ ردّاً على استهداف المدنيين»، مشيرة إلى قصف «تحشدات» للجيش الإسرائيلي قرب مفكعيم برشقة صاروخية.

إلى ذلك، قال متحدث باسم حركة «حماس» في قطاع غزة اليوم الاثنين، إنه في حال إقدام إسرائيل على الدخول البري للقطاع فستكون هذه فرصة سانحة لتكبيد قواتها الخسائر «قتلا وأسرا».

وأضاف المتحدث عبد اللطيف القانوع في تصريحات نُشرت في موقع الحركة الرسمي، إن الفصائل الفلسطينية «متماسكة وقوية وقادرة على إدارة المعركة»، مشيرا إلى أن قصف المدنيين لن يمنح إسرائيل صورة الانتصار.

وتابع: «في حال أقدم الاحتلال على الدخول البري فهو فرصة سانحة لتكبيده الخسائر قتلا وأسرا»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل شنّت، الليلة الماضية، عشرات الغارات بمختلف محافظات القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، منهم 17 استشهدوا في استهداف منزل، وفي استهداف شقة بشمال القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم، أنه ضرب نحو 320 هدفاً تابعاً لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين في قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.