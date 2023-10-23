بري: لبنان ملتزم بالشرعية الدولية ويمارس حقه المشروع في الدفاع عن النفس

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أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، التزام بلاده بالشرعية الدولية، مشددا على أن لبنان يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف لبنان.

جاء ذلك خلال استقباله سفير البرازيل لدى لبنان تاركسيو كوستا بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت.

وتناول اللقاء الوضع في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

وخلال اللقاء، وجه الرئيس بري التحية للدور الذي تلعبه البرازيل لاسيما رئيس الجمهورية لولا دا سيلفا وجهوده الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي ودعم حقوق الشعب الفلسطيني سواء في مجلس الأمن الدولي وعبر المشاركة في مؤتمر القاهرة.