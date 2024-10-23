الاحتلال يواصل عدوانه على الضاحية الجنوبية ومناطق متفرقة في لبنان: شهداء وجرحى وخسائر فادحة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم والليلة الماضية، عدوانه الجوي على لبنان لليوم الـ31 على التوالي، حيث شنت الطائرات الحربية عشرات الغارات على العاصمة بيروت ومناطق متفرقة في الجنوب والشرق اللبناني.

وعلى آخر التطورات، استهدفت غارة إسرائيلية منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت، قرب مطار "رفيق الحريري" الدولي، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من اللبنانيين بجروح.

وفي غارة اسرائيلية أخرى، قُتل خمسة أشخاص وأصيب 21 آخرون في استهداف منطقة كسار الزعتر في النبطية، فيما تجري الفحوص لتحديد هوية الأشلاء التي تم انتشالها من موقع القصف.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد خمسة آخرين وإصابة عشرة في غارة استهدفت منطقة المعالي في بعلبك الهرمل. وتم انتشال جثة شاب من تحت الأنقاض في الغارة التي دمرت منزلاً قرب مدرسة النبي شيت.

وفي الضاحية الجنوبية، شنت الطائرات الإسرائيلية ست غارات أخرى تسببت في تدمير واسع لمباني ومرافق، بما في ذلك مستشفى بهمن الذي تعرض لأضرار هائلة. كما استهدفت الغارات مناطق مختلفة في الجنوب، منها مرج حاروف وسيناي، ما أسفر عن دمار واسع.

وقد ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2483 شهيداً و11628 جريحاً، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية