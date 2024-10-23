ماذا نعرف عن هاشم صفي الدين الذي كان مرشحا لخلافة نصر الله قبل إعلان مقتله

أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً، الثلاثاء، اغتيال أبرز المرشحين لخلافة حسن نصر الله في قيادة حزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين، إثر غارة نفذت قبل نحو ثلاثة أسابيع في الضاحية الجنوبية لبيروت.

فيما لم يعلن حزب الله حتى الآن مصير هاشم صفي الدين.

وكان هاشم صفي الدين، وهو رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، والرجل الثاني فيه هو أبرز المرشحين لخلافة نصر الله، الذي قتل في غارة على حارة الحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت أواخر شهر سبتمبر الماضي.



من هو هاشم صفي الدين؟







هاشم صفي الدين هو ابن خالة نصر الله وتجمعه علاقة مصاهرة قاسم سليماني، القائد السابق لـ "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني. ولد صفي الدين عام 1964 في بلدة دير قانون النهر في منطقة صور جنوبي لبنان، وتلقى تعليمه في النجف وقُم مثل حسن نصر الله، وكان من بين مؤسسي حزب الله في عام 1982.

طُلب منه في عام 1994 تولي رئاسة المجلس التنفيذي في حزب الله خلفاً لنصر الله، بعد عامين من تولي الأخير منصب الأمين العام للحزب في أعقاب اغتيال إسرائيل لعباس الموسوي في غارة بطائرة مروحية. ويرى خبراء أنه قد أُعدّ لتولي قيادة الحزب منذ عام 1994، بعد دراسته في مدينة قُم الإيرانية.

أُسندت لصفي الدين مهام الإشراف على الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية لحزب الله، ويعد أحد الأعضاء السبعة المنتخبين في مجلس الشورى الحاكم لحزب الله، ويقال إنه التالي في ترتيب القيادة كخليفة لنصر الله. وقد أدرجت الولايات المتحدة والسعودية صفي الدين على قائمة الإرهاب في مايو عام 2017.

تربط صفي الدين علاقات مصاهرة مع إيران، إذ تزوج شقيقه، عبد الله صفي الدين، وهو ممثل حزب الله في طهران، من ابنة رجل الدين الشيعي، محمد علي الأمين، عضو الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في البلاد. كما تزوج ابنه، رضا، عام 2020 من زينب قاسم سليماني، ابنة القائد الإيراني البارز الذي اغتيل في هجوم أمريكي بمسيّرة في بغداد مطلع العام نفسه.



"تشابه بين الرجلين"

وكان الخبراء يرون حظوظاً كبيرة باختيار صفي الدين خليفةً لنصر الله، خاصة في ظل المسار المتشابه بين الرجلين في قيادة الحزب.

وكان قد برز اسم صفي الدين على الساحة السياسية اللبنانية، بعد فترة طويلة من أداء دوره في الظل، في أعقاب تشديد الإجراءات الأمنية التي أحاطت بنصر الله، ما دفعه إلى الظهور بدلاً منه في مناسبات عديدة ضمن أنشطة الحزب، لاسيما خلال المشاركة في مراسم تشييع جنازات عناصر وقيادات الحزب ممن قُتلوا في لبنان، أو خلال معارك الحزب في سوريا ضد المعارضة دعماً للرئيس بشار الأسد.

وقد أثرت السنوات التي قضاها صفي الدين في مدينة قُم الإيرانية في فكره السياسي. ففي إحدى كتاباته تطرق صفي الدين إلى تجربة رجال الدين الشيعة في قُم، وأهميتها مقارنة بتجربة النجف، وتأثيرها على الفكر السياسي لدى الشيعة في لبنان.

ويعد صفي الدين مؤيداً لفكرة ولاية الفقيه، إذ يرى أن "نظرية ولاية الفقيه من أهم النظريات التي أخرجها الإمام الخميني من الأدلة الشرعية والعقلية لتكون مشروعاً كاملاً يعالج أهم المشكلات التي واجهت الحركات الإسلامية والتي أدت إلى حالة التشرذم التي تعيشه"، بحسب ما ذكر موقع المركز العربي لدراسات التطرف.

كما يُعرف عنه انخراطه في شؤون الحزب العسكرية. ويعتقد البعض أنه يؤدي دوراً مهماً في إدارة الجناح الأمني لحزب الله، مما يجعله شخصية محورية في بناء العلاقات الدولية للحزب، لا سيما مع إيران وسوريا.



"العقاب آت حتما"

كان حزب الله قد بدأ في الثامن من أكتوبر العام الماضي عمليات عسكرية دامت شهوراً، شن فيها هجمات بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه شمالي إسرائيل. ورداً على هجمات حزب الله المستمرة، شن الجيش الإسرائيلي في 11 يونيو 2024 هجوماً صاروخياً على مركز قيادة للحزب في جويا في جنوبي لبنان، وأسفر الهجوم عن مقتل طالب سامي عبد الله، وهو قائد ميداني مخضرم، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين من حزب الله.

وتحدث صفي الدين في جنازة عبد الله في 12 يونيو، متوعداً تكرار حزب الله هجماته ضد إسرائيل. وبحلول ذلك المساء، أطلق حزب الله عشرات القذائف باتجاه إسرائيل، مستهدفاً مقراً عسكرياً إسرائيلياً ومحطة مراقبة جوية عسكرية.

ورداً على قصف حزب الله الصاروخي، شن الجيش الإسرائيلي في 14 يونيو زعيم حزب الله، نعيم قاسم، والمؤسس المشارك والزعيم السابق للحزب، صبحي الطفيلي. وبعد فترة وجيزة أعلن متحدث باسم حزب الله، لم يتم الكشف عن هويته، أن المبنى كان فارغاً أثناء الهجوم.

كما أكد صفي الدين، في 18 سبتمبر الشهر الجاري، في كلمة أثناء مراسم تشييع عدد من قتلى تفجيرات "البيجر" التي استهدفت أعضاء في حزب الله أن هذا العدوان "سيكون له عقابه الخاص، وأن هذا العقاب آت حتماً"، مضيفاً: "سنكون أمام نمط جديد ومواجهة جديدة مع العدو حتى يعرف أننا قوم لا يتراجعون".