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الاتحاد الأوروبي يكتفي بمتابعة اتفاق الهجرة بين إيطاليا وألبانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 10:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 10:22 م

رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، التطرق إلى إبداء رأي في اتفاق بين إيطاليا وألبانيا، يتعلق بالتعامل مع أوضاع بعض المهاجرين في مراكز أقيمت في ألبانيا، مشيرة إلى أن المفوضية تكتفي بمتابعة الاتفاق.

وقالت فون دير لاين: "لقد كنا واضحين منذ البداية ،أننا نتابع التطور المتعلق بهذا الاتفاق بصورة وثيقة للغاية".

وبموجب اتفاق يسري لمدة خمس سنوات أبرمته في نوفمبر الماضي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما، تستضيف ألبانيا ما يصل إلى 3000 مهاجر ينتشلهم خفر السواحل الإيطالي في المياه الدولية شهريا. وسيتم البت في طلبات اللجوء التي يقدمونها هناك.

ووافقت إيطاليا على استقبال المهاجرين الذين يتم منحهم حق اللجوء، في حين سيكون الترحيل المباشر من ألبانيا مصير من يتم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وتمت إعادة أول 12 مهاجرا ظلوا الأسبوع الماضي في مراكز اللجوء الألبانية إلى إيطاليا بعد ثلاثة أيام، بعدما قرر قضاة في روما رفض احتجازهم، ودفعوا بأن دولهم الأصلية، بنجلاديش ومصر، ليست آمنة بما يكفي بالنسبة لهم لتتم إعادتهم إليها.

 


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