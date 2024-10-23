ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

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استقبل رئيس مجلس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، صورًا ومقطع فيديو يرصد جانبًا من اللقاء.

وفي وقت سابق، استقبل وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية السعودية، جرى خلال الاستقبال بحث المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة ولبنان والجهود المبذولة بشأنها، كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومستشار وزير الخارجية للشئون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.