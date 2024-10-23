محافظ البحيرة يجري جولات مفاجئة لعدد من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية

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تابعت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، سير الدراسة بمدرستي طوريل الابتدائية والإعدادية التابعة لإدارة إدكو التعليمية، ومدرسة المحيط التابعة لإدارة رشيد التعليمية.

وخلال الجولة، اطلعت على سجلات حضور الطلاب ومدى الانضباط، بالإضافة إلى متابعة وشرح المدرسين، وتقييم مستوى تحصيل الطلاب الدراسي والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

ووجهت محافظ البحيرة، بضرورة استكمال قوائم الفصول، وتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس، مع استمرار متابعة الإدارات التعليمية للمدارس بالمحافظة؛ لضمان جودة العملية التعليمية ومتابعة الانضباط بها ورصد أي تحديات تعوق تطبيق الآليات والقرارات المعلنة ووضع حلول سريعة.

وأكدت أن جميع مدارس المحافظة تشهد جولات ميدانية مفاجئة من القيادات للتأكد من سير العمليةالتعليمية بشكل سليم.

كما وجهت بضرورة تلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، مؤكدة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وعدم السماح بأي تقصير أو تهاون في أداء الرسالة التعليمية التي تُعتبر من أعظم المهام لبناء جيل قوي وقادر على مواجهة التحديات.