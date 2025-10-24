حزب الله يطالب الدولة اللبنانية بالتحرك لوضع حد لاعتداءات إسرائيل

طالب "حزب الله"، الخميس، الدولة اللبنانية بالتحرك الفوري بكل الوسائل المتاحة لوضع حد سريع للاعتداءات المستمرة رغم القرار الأممي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك وفق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله" النائب إبراهيم الموسوي، في بيان، نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقال الموسوي، إن "‎قوات العدو الإسرائيلي تستمر في تصعيد اعتداءاتها الإجرامية في عمق الأراضي اللبنانية، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا، وعدوانا فاضحا وصريحا وتماديا في خرق الإجراءات التنفيذية للقرار 1701".

وأضاف أن ذلك "يضع الجهات المسئولة المعنية والضامنة لتنفيذ الاتفاق أمام مسئولياتها في التصدي الحازم لانتهاكات العدو على السيادة اللبنانية".

ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في 11 أغسطس 2006، إلى وقف العمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء الجيش اللبناني وقوة "اليونيفيل".

وتابع الموسوي: "‎الدولة اللبنانية ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة والجيش، مطالبة بالتحرك الفوري وبكل الوسائل المتاحة لوضع حد سريع لتفلت الإجرام الصهيوني ووقف هذه الاستباحة المستمرة لدماء اللبنانيين ولسيادة الدولة على أراضيها".

واعتبر أن "تواصل الاعتداءات الإجرامية ضد لبنان واللبنانيين من جانب العدو دون قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية رادعة أو إدانته وإلزامه باحترام الاتفاقات والتفاهمات المتفق عليها يُعدّ تشجيعا له على الاستمرار في أعمال العدوان، يصل إلى حد القبول الضمني والتواطؤ معه في سياسة القتل والتدمير والتجريف وانتهاك السيادة".

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق، الذي توصلت إليه مع "حزب الله" في نوفمبر 2024، وتستمر باحتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

والخميس، قتل شخصان وأصيب آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق شرقي لبنان.

وفي أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.